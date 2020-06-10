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REGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
РБК 12:45
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество
В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине
В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца
Невские Новости вчера в 15:01
Экономика
ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии
ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии Мировая экономика, даже в отсутствие второй волны пандемии и новых ограничений, сократится в 2020 году на 6%, в случае же повторной вспышки спад усилится до 7,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ 10:56
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 15 июня
Ограничительные меры на всей территории Архангельской области продлеваются до 15 июня 2020 года. Полный текст можно прочитать здесь.
Двина Сегодня 11:09
Кино
HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Футбол
«Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в футболках с надписью «Жизни черных важны» на груди
«Black Lives Matter» («Жизни черных важны») — движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.
Sport24.ru 10:26
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com 02:39
Политика
Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ вчера в 08:49
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
Киберспорт
Riot Games перенесла релиз анимационного сериала Arcane на 2021 год
Студия объявила, что перенесла дату премьеры на 2021 год. Ранее выход Arcane был запланирован на 2020 год.
CyberSport.ru 12:25
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии
Rambler News Service 11:45