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REGNUMREGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Дума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

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Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

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Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров

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Пенсионерам могут предоставить «исполнительные каникулы»

Парламентская газета08:58

Мебель не выносить

Российская газета09:45

Госдума вводит «исполнительные каникулы» по долгам бизнеса и пенсионеров

REGNUM08:36
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«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
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Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
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«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге

Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
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В Китае решили не использовать панголинов в традиционной медицине

В традиционной китайской медицине считается, что чешуя панголинов обладает способностью стимулировать кровообращение, устранять застой, а также снимать воспаление.
Взгляд.ру 11:05
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Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
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Экономика

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии

ОЭСР обновила прогноз мировой экономики с учетом второй волны пандемии Мировая экономика, даже в отсутствие второй волны пандемии и новых ограничений, сократится в 2020 году на 6%, в случае же повторной вспышки спад усилится до 7,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Коммерсантъ 10:56
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области продлены до 15 июня

Ограничительные меры на всей территории Архангельской области продлеваются до 15 июня 2020 года. Полный текст можно прочитать здесь.
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Кино

HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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«Айнтрахт» сыграет с «Баварией» в футболках с надписью «Жизни черных важны» на груди

«Black Lives Matter» («Жизни черных важны») — движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.
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Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
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У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
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Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
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Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
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Экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:49
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
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Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
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Riot Games перенесла релиз анимационного сериала Arcane на 2021 год

Студия объявила, что перенесла дату премьеры на 2021 год. Ранее выход Arcane был запланирован на 2020 год.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

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