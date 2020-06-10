Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

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