Экономика

REGNUMREGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров

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Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

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Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса

Клопсвчера в 01:13
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Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии, об этом сообщает ToDay News Ufa.
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Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
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Минздрав Украины готовит срочные меры после того, как количество зараженных коронавирусом в стране побило очередной антирекорд.
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РБК 10:59
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Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.
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Турция намерена возобновить полеты в Россию 15 июля

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Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем

Издание отмечает, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
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Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
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В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

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Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

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