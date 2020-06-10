Экономика
REGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Ищенко рассказал, зачем Трамп выводит войска США из Германии
Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии, об этом сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:28
Общество
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября
Школы Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября.
Радио Зенит 10:57
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Политика
В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России
11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США.
RuNews24.ru 06:58
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса на Украине готовят срочные меры
Минздрав Украины готовит срочные меры после того, как количество зараженных коронавирусом в стране побило очередной антирекорд.
Соловей.Инфо 11:53
Происшествия
Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего
Известия вчера в 12:38
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 08:20
Общество
Жители Ростова позже всех в стране достигают финансовой независимости
Раньше всего становятся финансово независимыми жители Хабаровска (24,9 года), Новосибирска, Владивостока и Махачкалы (25 лет), Красноярска и Иркутска (25,1). Позже всего финансовую независимость обретают не только уроженцы Ростова-на-Дону (27,5), но и другие жители европейского Юга России — краснодарцы (27,2), и астраханцы (26,8).
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:31
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.
ТАСС 09:31
Происшествия
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Lenta.ru 11:55
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 11:59
Общество
Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Турция намерена возобновить полеты в Россию 15 июля
Регулярные рейсы из Турции в Россию могут быть возобновлены с 15 июля 2020 года.
9111.ru 09:39
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
Издание отмечает, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Происшествия
Бывший вице-губернатор Новгородской области арестован за мошенничество
Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
Коммерсантъ 04:01
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ
Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.
Матч ТВ вчера в 10:18
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
Кино
Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на 2-й сезон
Полина Максимова в сериале "257 причин, чтобы жить" Напомним, что премьера сериала "257 причин, чтобы жить" состоялась 26 марта на видеосервисе START.
Вокруг ТВ 09:22
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia.
ИнфоСМИ 07:57
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18