Экономика
REGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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В ГД поддержали проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса
Газета.Ruвчера в 16:27
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Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Футбол
Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым
Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.
RT на русском 10:30
Политика
В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17
Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня.
РИА Новости 11:05
Общество
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей
Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня.
Piter.tv 10:59
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес
Герой 7-го сезона «Холостяка» Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино
Герой 7-го сезона "Холостяка" Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино Кстати, по словам Антона Криворотова, он еще в 12 лет понял, какую женщину видит рядом с собой.
Вокруг ТВ 05:37
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»
Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.
ТАСС 11:00
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Наука
Названа еще одна причина часто мыть руки
Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
Evo-rus.com вчера в 02:42
Экономика
Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона
Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.
REGNUM 10:30
Футбол
Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ
Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.
REGNUM 11:11
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Политика
Ставки растут: в Киеве обвинили Анну Ахматову в поддержке Путина и признании Крыма
Осуждённый в Крыму за экстремизм и позднее помилованный президентом РФ замглавы запрещённого в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Анна Ахматова в числе других российских «артистов и журналистов» посещает Крым и поддерживает Путина.
Новый День вчера в 10:53
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получил магнитную зарядку
Китайский производитель техники Xiaomi выпустил фитнес-браслет нового поколения Mi Band 5 с большим цветным AMOLED-дисплеем и магнитной зарядкой.
Экономика сегодня 06:17
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля
Напомним, в последние дни в регионе регистрируется более 150 новых случаев COVID-19 в сутки.
Наш Красноярский край 02:05
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48