Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,3K

Футбол Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, который может вернуться в клуб в 2020 году, вспомнил период работы под руководством Валерия Газзаева.

Политика В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17 Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня.

Общество Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей Верховный суд ограничил возможности ареста предпринимателей. Об этом стало известно после веб-конференции, которая состоялась 11 июня. 1

Экономика Сбербанк договорился о покупке 2ГИС Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС. 328

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 124

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 1K

Шоу-бизнес Герой 7-го сезона «Холостяка» Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино Герой 7-го сезона "Холостяка" Антон Криворотов высказался о свадьбе с Барбарой Пино Кстати, по словам Антона Криворотова, он еще в 12 лет понял, какую женщину видит рядом с собой.

Экономика ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет» Ходатайство о согласовании сделки по приобретению "Яндексом" агрегатора такси "Везет", включая все торговые знаки такси группы "Везет", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 17

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 153

Экономика Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC. 1

Футбол Полузащитник ПАОК Маурисио получит паспорт РФ Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», бразильский хавбек в ближайшее время получит паспорт гражданина РФ и, таким образом обойдет ограничение РПЛ на легионеров.

Политика В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. 151

Политика Ставки растут: в Киеве обвинили Анну Ахматову в поддержке Путина и признании Крыма Осуждённый в Крыму за экстремизм и позднее помилованный президентом РФ замглавы запрещённого в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что Анна Ахматова в числе других российских «артистов и журналистов» посещает Крым и поддерживает Путина. 7

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 162

Экономика Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс». 129