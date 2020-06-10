Экономика

REGNUMREGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров

Народные новости12:13

Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса

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ТАССвчера в 08:49

В ГД поддержали проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса

Газета.Ruвчера в 16:27
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Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
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Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
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Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village

Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
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