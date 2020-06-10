Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Гаджеты AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600 Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц. 1

Игры Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

Киберспорт В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики» Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 212

Спорт Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 15

Гаджеты После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4 Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной. 8

Игры К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.

Шоу-бизнес Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1