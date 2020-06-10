Экономика
REGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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В ГД поддержали проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса
Газета.Ruвчера в 16:27
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Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
CyberSport.ru 11:24
Киберспорт
Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5
CyberSport.ru 16:58
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AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) замечен в компании памяти DDR4-5600
Как указывает ресурс Wccftech со ссылкой на сетевые источники, процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в связке с материнской платой на базе чипсета B550 и оперативной памятью, работавшей с частотой 5600 МГц.
3DNews 13:48
Киберспорт
Для гениальности Кодзима не нужен: Capcom анонсировала НФ-игру Pragmata в необычном антураже
Компания Capcom анонсировала научно-фантастическую игру Pragmata.
3DNews 18:35
Игры
Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса
Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM 17:35
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру 18:09
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Спорт
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com 18:06
Игры
На презентации Sony анонсирована Hitman III
Игромания.ру 16:46
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Галкин прокомментировал слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Обо всем юморист Максим Галкин рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 12:01
Спорт
Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn
Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru 17:50
Технологии
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Игромания.ру 04:12
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Армия и оружие
Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом
В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.
Sputnik Азербайджан 12:40
Игры
К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер
В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.
Игромания.ру 08:18
Наука
На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней
На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:44
Шоу-бизнес
Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком
Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.
Экономика сегодня 19:38
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru вчера в 19:29
Технологии
Google выпустила первую бета-версию операционной системы Android 11
Первую бета-версию операционной системы Android 11 выпустила в открытый доступ компания Google.
Mockva.ru 10:22
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
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МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
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Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Гаджеты
Компания Adobe выпустила новое приложение для смартфонов Photoshop Camera
Программа выпущена в компании Adobe.
Goroday.ru 22:30