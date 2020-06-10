Экономика
REGNUMГосдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
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Единоборства
Менеджер Нурмагомедова подтвердил бой Хабиба с Гэтжи
Vprognoze.ru вчера в 05:37
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в торговом центре в Москве
По информации Telegram-канала Mash, мужчина выстрелил в охранника на выходе из «Ашана» в ТЦ «Капитолий».
Говорит Москва 14:46
Футбол
«Порту» обыграл «Маритиму» и возглавил чемпионат Португалии
«Порту» на своем поле принимал «Маритиму» в матче 26-го тура чемпионата Португалии.
Матч ТВ 18:29
Единоборства
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик завершил карьеру
Bookmaker-ratings.ru 02:40
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Экономика
«Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором»
Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.
Коммерсантъ 18:04
Футбол
Самедов о скинхедах в метро: «Кавказцев били, а внешность-то у меня... Я испугался, был мальчиком»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о встрече со скинхедами в метро.
Sports.ru 16:59
Спорт
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает, что тяжелую атлетику уберут из программы Олимпиады.
Коммерсантъ 15:18
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука 04:49
Футбол
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Футболисты «Баварии» одержали победу над «Айнтрахтом» в домашнем матче ½ финала Кубка Германии со счетом 2:1.
Советский спорт 16:39
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Футбол
«Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича
Будущее форварда определится по итогам сезона, в котором обеим командам необходимо сохранить место в РПЛ.Источник также отмечает, что "Ростов" уже отказался от идеи с подписанием 28-летнего серба, из-за высоких финансовых запросов футболиста, который требует не менее 1,2 млн евро в год.
Soccer.ru 18:22
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Транспорт
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились провести два боя
Bookmaker-ratings.ru 11:04
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50