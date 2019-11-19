Общество

REGNUMREGNUMГосдума обсудит законопроект о поддержке виноделия в РФ

Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование и поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, сообщает ИА REGNUM.
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Вячеслав Володин
Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09

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