Общество
REGNUMГосдума обсудит законопроект о поддержке виноделия в РФ
Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование и поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, сообщает ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить
Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Теннис
Рублев победил Баутисту-Агута в матче Финала Кубка Дэвиса
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом в матче группы B Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Театры
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Происшествия
Боярский опроверг участие в аварии на своем Mercedes
Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Mercedes с теми же регистрационными номерами, что Михаила Боярского, сбил насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Политика
Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину
России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Численность американского военного контингента в Саудовской Аравии в ближайшие недели будет увеличена до трех тысяч человек.
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Шоу-бизнес
Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины
Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
Происшествия
Начальник нижегородской полиции повысил коллегу в звании за взятку
По версии следователей, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области получил бытовую технику в качестве взятки в октябре 2019 года.
Общество
«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:2 (1-й тайм)
Авто
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
Уже совсем скоро откроет свои двери автосалон в Лос-Анджелесе, накануне которого компания Kia анонсировала дебют нового кроссовера.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Политика
Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии
Премьер напомнил, что с 2014 года союзники по НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с авиабазы "Эмари" под Таллином, а с 2017 года в республике дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Британии.