Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

Сегодня, 19 ноября, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на урегулирование и поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, сообщает ИА REGNUM.

Госдума обсудит законопроект о поддержке виноделия в РФ

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