Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

Госдума 19 ноября рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года во втором чтении. Депутаты подготовили более 600 поправок. Кроме этого, в первом чтении нижняя палата обсудит проект закона о виноградарстве и виноделии, передает корреспондент ОТР Максим Волков.

Госдума обсудит законопроект о винограде и виноделии

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