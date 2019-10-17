В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

с чего всё началось

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

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