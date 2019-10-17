Политика

РБКРБКГосдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
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с чего всё началось

Российские СМИ предоставили депутатам информацию о фактах иностранного вмешательства

В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Государственная Дума РФ11:04

Подробнее о событии

В Думе нашли нарушения со стороны Meduza, «Русской службы Би-би-си» и «Радио Свобода»

Известия12:32

«Медузу», «Радио Свобода» и BBC уличили в нарушении законодательства РФ

ФАН12:19

Комиссия ГД нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и «Радио свобода»

ТАСС11:55

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

РИА Новости12:16

Комиссия Госдумы заявила о нарушениях законодательства со стороны «Медузы» и «Би-би-си»

Газета.Ru12:03

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

РБК12:19

Депутаты нашли нарушения у «Медузы», «Русской службы Би-би-си» и «Радио Свобода»

Интерфакс11:52
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Политика

Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России

Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
Газета.Ru 12:37
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

РБК 08:17
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Спорт

Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Спорт-Экспресс 11:32
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Культура

Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину

Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Наша версия 12:12
Политика

Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit

Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Общество

Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика

Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Общество

Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Кино

Российский мультфильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Российские зрители увидели мультфильм в кинотеатрах в апреле 2018 года, а весь мир – через год.
Все новости (Нижний Тагил) 12:57
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Политика

Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Единоборства

Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон

Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто

«Русский Прадо» от УАЗа: Роспатент опубликовал детали

«Русский Прадо» обзаведется совершенно новыми мультимедийными комплексами различных конфигураций (для разных комплектаций) и полностью пересмотренным центральным тоннелем.
Letnews.ru 05:10
Политика

В США умер последовательный критик Трампа — конгрессмен Каммингс

Конгрессмен Элайджа Каммингс скончался в ночь на четверг, 17 октября, в больнице Джонса Хопкинса (Балтимор) в результате осложнений давних проблем со здоровьем, передаёт «Голос Америки».
Евразия Daily 11:19
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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