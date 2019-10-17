Политика
РБКГосдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Государственная Дума РФ11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России
Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
Газета.Ru 12:37
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Спорт
Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни
Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Спорт-Экспресс 11:32
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Культура
Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину
Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Наша версия 12:12
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Общество
Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно
Как сообщает пресс-центр Мособлдумы, удаленно не смогут работать госслужащие, в обязанности которых входит участие в совещаниях руководящего состава госоргана, а также те, кто работает с населением.
Коммерсантъ 11:31
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Общество
Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео
Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Инфо24 12:11
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Кино
Российский мультфильм вошел в лонг-лист «Оскара»
Российские зрители увидели мультфильм в кинотеатрах в апреле 2018 года, а весь мир – через год.
Все новости (Нижний Тагил) 12:57
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Политика
Лукашенко попросил Россию перестать искать в белорусах врагов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане России не должны смотреть на белорусов как на врагов.
Lenta.ru 09:05
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru 03:00
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за экс-жениха Пэрис Хилтон
Бывшая жена российского предпринимателя Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Газета.Ru 13:04
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Авто
«Русский Прадо» от УАЗа: Роспатент опубликовал детали
«Русский Прадо» обзаведется совершенно новыми мультимедийными комплексами различных конфигураций (для разных комплектаций) и полностью пересмотренным центральным тоннелем.
Letnews.ru 05:10
Политика
В США умер последовательный критик Трампа — конгрессмен Каммингс
Конгрессмен Элайджа Каммингс скончался в ночь на четверг, 17 октября, в больнице Джонса Хопкинса (Балтимор) в результате осложнений давних проблем со здоровьем, передаёт «Голос Америки».
Евразия Daily 11:19
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38