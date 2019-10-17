Политика
РБКГосдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
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с чего всё началось
В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Государственная Дума РФ11:04
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В Госдуме рассмотрят «весьма интересные» материалы о вмешательстве во внутренние дела РФ - источник
Независимая газета14 октября в 11:40
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:42, Вашингтон
Кино
Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»
После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Фильм Про 03:50
Армия и оружие
Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия вчера в 15:25
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде
Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
Интерфакс 11:20
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings 15:00
Политика
Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка
РИА Новости вчера в 08:54
Политика
Путин пообещал сделать бесплатным второе высшее кинообразование
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании по профессиям кинопроизводства.
Life.ru 12:03
Авто
Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge
Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.
CARscope.ru 12:33
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело вчера в 09:00
Политика
Кремль оценил желание пригласить Россию на саммит G7 в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома о возможном приглашении России на саммит G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года.
Lenta.ru 14:45
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 02:53
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Общество
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Коммерсантъ 15:34
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Происшествия
Сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу 9-летней Лизы из Саратова
Вечерний курьер 13:09
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
ГЛАС.RU 08:57
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Космос
Пульсары предложили использовать как детекторы гравитационных волн
Астрономы пришли к выводу, что пульсары можно использовать для регистрации гравитационных волн, так как такое возмущение должно привести к временному изменению скорости вращения тела.
N+1 вчера в 06:44
Космос
В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars
Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Ридус 04:53
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Культура
Дробыш прокомментировал иск Кормухиной к Гагариной из-за «Кукушки» Цоя
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался относительно иска певицы Ольги Кормухиной против исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
ФАН 14:24