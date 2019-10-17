Политика

РБКРБКГосдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
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с чего всё началось

Российские СМИ предоставили депутатам информацию о фактах иностранного вмешательства

В Государственной Думе прошло пятое заседание Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Государственная Дума РФ11:04

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы намерены уточнить местонахождения сотрудника посольства США

Коммерсантъ15:35

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

РБК12:19

Комиссия Госдумы заявила о нарушениях законодательства со стороны «Медузы» и «Би-би-си»

Газета.Ru12:03

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

РИА Новости12:16

Комиссия ГД нашла нарушения законодательства со стороны Meduza, Би-би-си и «Радио свобода»

ТАСС11:55

Депутаты нашли нарушения у «Медузы», «Русской службы Би-би-си» и «Радио Свобода»

Интерфакс11:52

«Медузу», «Радио Свобода» и BBC уличили в нарушении законодательства РФ

ФАН12:19
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Политика

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие

В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии

Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
REGNUM 19:31
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали российскую подлодку со сломанным буем

Infox.ru вчера в 10:38
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Происшествия

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Общество

У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру

У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 16:50
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Хоккей

СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14
Фигурное катание

Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
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Need for Speed Heat: системные требования и взгляд на весь автопарк из 127 автомобилей

Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
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В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
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Футбол

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.
Национальная служба новостей вчера в 07:18
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
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Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко

РБК 15:38
Наука

Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов

Ученые из Германии включили в список самых быстрых существ на планете серебряных муравьев вида Cataglyphis bombycina, которые обитают в пустыне Сахара.
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Экономика

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

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Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
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Макгрегор и Эдгар хотят встретиться в бою в декабре

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился провести поединок с Фрэнки Эдгаром в декабре.
Allboxing.ru вчера в 22:30
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

В крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Уржумском районе Кировской области, нашли алкоголь, сообщает РЕН ТВ 15 октября.
Известия 15 октября в 12:01
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The Elder Scrolls 6: новости об игре

Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.
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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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