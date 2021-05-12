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Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий кредиторов объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ подготовлен в целях недопущения необоснованных отказов в предоставлении таких каникул.В источнике
РИА Новости
Комсомольская правда
Парламентская газета
Дума ТВ
ТК Звезда
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Государственная Дума РФ

Подробнее о событии

Госдума одобрила обязанность банков объяснять отказ в ипотечных каникулах

ТАСС07:20

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Госдума обязала банки указывать причину отказа в ипотечных каникулах

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