Общество

Твой КонтинентТвой КонтинентВ России планируют отменить транспортный налог

Депутаты «Справедливой России» в этом году намерены внести в Госдуму РФ несколько социальных законопроектов, в том числе и инициативу, призванную отменить транспортный налог. Об этом сообщает ИА REGNUM со слов лидера партии Сергея Миронова.
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Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога

SpeedMe07:12

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20
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В Курске пострадали два человека при взрыве газа в жилом доме

ТАСС 09:17
Футбол

«Челси» выплатил штабу Конте более 31 млн евро за досрочное увольнение

Стала известна сумма компенсации, которую «Челси» выплатил тренерскому штабу Антонио Конте за досрочное увольнение.
Metaratings 08:30
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Российская газета 08:50
Общество

Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале

Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади

В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
РИА Новости 08:40
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

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В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

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Шоу-бизнес

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Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
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Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии

В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище одного из самых страшных насильников в мире.
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Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".
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Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене

Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
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Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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Дело возбуждено после гибели 8 человек при пожаре в Подмосковье

В Московской области следователи возбудили дело по факту гибели 8 человек при пожаре в тепличном комплексе в Раменском районе.
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Происшествия

Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области

Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
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Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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Ученые: Оральный секс положительно влияет на женское здоровье

Ученые из Лейденского университета убеждены, что оральный секс положительно отражается на женском здоровье.
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Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

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В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
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В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
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Армия и оружие

В США планируют построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52

Ранее издание Wall Street Journal информировало о том, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих, а также шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженной обстановки с Ираном.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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