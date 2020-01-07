Общество
Твой КонтинентВ России планируют отменить транспортный налог
Депутаты «Справедливой России» в этом году намерены внести в Госдуму РФ несколько социальных законопроектов, в том числе и инициативу, призванную отменить транспортный налог. Об этом сообщает ИА REGNUM со слов лидера партии Сергея Миронова.
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Футбол
«Челси» выплатил штабу Конте более 31 млн евро за досрочное увольнение
Стала известна сумма компенсации, которую «Челси» выплатил тренерскому штабу Антонио Конте за досрочное увольнение.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Общество
Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году.
Шоу-бизнес
Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных
Волочкова заявила, что ее фолловерам нужно жить своей жизнью. Но, по мнению балерины, ее жизнь конечно же ярче и интереснее.
Происшествия
Самого страшного насильника 195 мужчин осудили в Британии
В Британии приговорили к пожизненному заключению 36-летнего Рейнхарда Синагу (Reynhard Sinaga), который получил прозвище одного из самых страшных насильников в мире.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти
Белоруссия оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, которая исключает премию поставщикам, сообщила пресс-служба "Белнефтехим".
Теннис
Шарапова проиграла 53-й ракетке мира на старте турнира WTA в Брисбене
Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
Дело возбуждено после гибели 8 человек при пожаре в Подмосковье
В Московской области следователи возбудили дело по факту гибели 8 человек при пожаре в тепличном комплексе в Раменском районе.
Происшествия
Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Наука
Ученые: Оральный секс положительно влияет на женское здоровье
Ученые из Лейденского университета убеждены, что оральный секс положительно отражается на женском здоровье.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Политика
В МИД Ирана заявили, что ответят США на убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран работает над подготовкой пропорционального ответа на операцию США с целью ликвидации командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Равшана Куркова проводит праздники с новым избранником
Равшана Куркова решила последовать этому тренду и отправилась на Бали в компании совладельца одного из боксерских клубов столицы Сергея Амаряна.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Армия и оружие
В США планируют построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Ранее издание Wall Street Journal информировало о том, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих, а также шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженной обстановки с Ираном.