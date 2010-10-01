Общество
SpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога
Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
Читать в источнике
Оценить260
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество
В Москве выросли социальные выплаты семьям с детьми и пенсионерам
С 1 января 2020 года в Москве увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым людям.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Происшествия
По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело
По предваритиелынм данным, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего покончил с собой.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Музыка
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Общество
Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
Религия
Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. На это обратила внимание «Фонтанка».
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Общество
На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan
Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Политика
Зариф заявил, что иранцы не боятся угроз Трампа в их адрес
Зариф отметил, что США уничтожили стабильность и подорвали безопасность в регионе.
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Не покидает ощущение, что сборная России не реализовала себя. Смотрелись предпочтительнее канадцев»
Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд высказался об итогах молодежного чемпионата мира-2020.
Общество
В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков
Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения станет запись в реестре Росстандарта (Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений), бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный характер и оформляться по желанию владельца прибора.
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в Курске
2 января при хлопке бытового газа в Твери пострадали два человека. Ранее, 7 декабря, хлопок газа произошел в Тюмени.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.