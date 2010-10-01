Общество

SpeedMeSpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога

Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
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В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

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ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

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Дмитрий Ионин
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Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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