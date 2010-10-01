Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
Читать в источнике
Комментировать121

Подробнее о событии

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

CarsWeek.ru09:59

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе младенец замерз насмерть

OAnews вчера в 10:52
Политика

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
Российская газета 13:48
Политика

Путин и Эрдоган обсудят конфликт между США и Ираном

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что во время завтрашних переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина будут обсуждаться тема убийства иранского генерала Касема Сулеймани и вопрос отношений Ирана и США.
Московский Комсомолец 11:53
Политика

Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
News.ru вчера в 22:37
Армия и оружие

На границе с Арменией убит азербайджанский военнослужащий

Life.ru 13:44
Происшествия

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
РБК 05:45
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Происшествия

На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода

У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Московский Комсомолец 10:56
Политика

ООН призвала США выполнять обязательства по выдаче виз главе МИД Ирана

Ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео на стал комментировать информацию об отказе в предоставлении визы главе МИД Ирана.
РЕН ТВ 12:56
Гаджеты

Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть

Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Телеканал 360° 12:51
Армия и оружие

CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Газета.Ru 13:07
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

РИА Новости 11:47
Футбол

Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм»

Официальный сайт немецкого «Хоффенхайма» опубликовал информацию о приобретении Мунаса Даббура у испанской «Севильи».
ГЛАС.RU 09:21
Происшествия

В Тамбовской области погибли четыре человека в ДТП на трассе Р-22

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Тамбовской области, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД по региону.
ТАСС 08:47
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Футбол

Неймар: «У „ПСЖ“ есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»

«ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться.
Бомбардир.ру 13:33
Политика

Рар: Меркель с Путиным решат, как жить в многополярном мире

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Национальная служба новостей вчера в 08:02
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ 11:13
Происшествия

В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери

Добавляется, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
РИА Новости 12:03
Хоккей

«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
ТАСС 13:47
Здоровье

Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде

О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Твой Континент 08:33
Кино

Почему утонул «Одесский пароход»

Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
REGNUM 04 января в 16:39
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Кино

Опубликован трейлер второго сезона «Полового воспитания»

Трейлер сериала Netflix «Половое воспитание» был опубликован на официальном канале стриминг-сервиса на YouTube.
iReactor 11:36
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Футбол

Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» и покинет «Спартак»

Газета.Ru 13:12
Гаджеты

Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное