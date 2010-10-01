Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.

Политика МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.

Политика Путин и Эрдоган обсудят конфликт между США и Ираном Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что во время завтрашних переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина будут обсуждаться тема убийства иранского генерала Касема Сулеймани и вопрос отношений Ирана и США.

Политика Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.

Происшествия На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.

Происшествия Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.

Футбол Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Здоровье Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».

Кино Почему утонул «Одесский пароход» Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.