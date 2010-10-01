Экономика
RT на русскомВ Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога. По его словам, основные поступления на дорожную сферу уже давно идут не от транспортного налога, а от акцизов на топливо.
Читать в источнике
Оценить281
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе младенец замерз насмерть
Политика
МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям
Киев не отказывается от существующего формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, но может рассмотреть возможные альтернативы Минским соглашениям.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят конфликт между США и Ираном
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что во время завтрашних переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина будут обсуждаться тема убийства иранского генерала Касема Сулеймани и вопрос отношений Ирана и США.
Политика
Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.
Происшествия
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Политика
ООН призвала США выполнять обязательства по выдаче виз главе МИД Ирана
Ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео на стал комментировать информацию об отказе в предоставлении визы главе МИД Ирана.
Гаджеты
Предполагаемый макет нового бюджетного iPhone слили в Сеть
Инсайдер Стивен Макфлай, известный как OnLeaks опубликовал видео, в котором показал предполагаемый рендер будущего бюджетного iPhone.
Армия и оружие
CNN: военных США привели в полную боевую готовность на Ближнем Востоке
Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Футбол
Форвард «Севильи» Даббур перешел в «Хоффенхайм»
Официальный сайт немецкого «Хоффенхайма» опубликовал информацию о приобретении Мунаса Даббура у испанской «Севильи».
Происшествия
В Тамбовской области погибли четыре человека в ДТП на трассе Р-22
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Тамбовской области, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД по региону.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Неймар: «У „ПСЖ“ есть шанс выиграть Лигу чемпионов в этом году»
«ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но мы будем бороться.
Политика
Рар: Меркель с Путиным решат, как жить в многополярном мире
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в изнасиловании 10-летней дочери
Добавляется, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон хочет не развязать войну с Ираном, а, напротив, положить ей конец.
Здоровье
Депздрав напомнил о вреде посещения бани в нетрезвом виде
О вреде посещения бани в нетрезвом виде рассказал сотрудник Департамента московского здравоохранения по оказанию первичной медпомощи Андрей Тяжельников, — передает АГН «Москва».
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Кино
Опубликован трейлер второго сезона «Полового воспитания»
Трейлер сериала Netflix «Половое воспитание» был опубликован на официальном канале стриминг-сервиса на YouTube.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.