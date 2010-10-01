Общество
SpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога
Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
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Автомобилисты ликуют: в Госдуме задумались над отменой транспортного налога
Pro Город Йошкар-Ола05 января в 12:00
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Количество заболевших неизвестной пневмонией в китайском городе Ухань достигло 59 человек.
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Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
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Фильм режиссера Кэри Фукунаги «Не время умирать» станет последним для актера Дэниэла Крэйга в роли тайного агента 007.
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В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
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Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
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Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил деятельность редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елены Милашиной с отрицающими холокост националистами в Германии, сообщает портал "НьюИнформ".
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
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Представители двух крупнейших компаний Hyundai Motor и Uber Technologies планируют начать совместную работу по реализации и интегрированию электрического воздушного такси.