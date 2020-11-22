В Госдуме опровергли информацию о «мегаросте» цен на услуги ЖКХ
Депутат заявил, что рост стоимости ЖКУ будет ниже инфляции. Депутаты Государственной думы прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в России могут ощутимо вырасти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме назвали слухами сообщения СМИ о повышении тарифов ЖКХ в 2021 году
В свою очередь, в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская назвала эту информацию неправдивой.
Говорит Москва04:03
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