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ТК Звезда
ТК Звезда

В Госдуме опровергли информацию о «мегаросте» цен на услуги ЖКХ

Piter.tv
Телеканал 360°
ТК Звезда
ПолитРоссия
ФАН
Газета.Ru
РИА Новости
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Lenta.ru
News.ru
Экономика сегодня
Депутат заявил, что рост стоимости ЖКУ будет ниже инфляции. Депутаты Государственной думы прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в России могут ощутимо вырасти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

В Госдуме назвали слухами сообщения СМИ о повышении тарифов ЖКХ в 2021 году

В свою очередь, в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская назвала эту информацию неправдивой.
Говорит Москва04:03
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Госдуме отреагировали на сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

Газета.Ru07:03
ФАН

Депутаты Госдумы исключили сильное подорожание услуг ЖКХ

ФАН05:55
Говорит Москва

В Госдуме опровергли рост тарифов на ЖКХ в 2021 году

Говорит Москва04:23
News.ru

В Госдуме опровергли информацию о «мегаросте» цен на услуги ЖКХ

News.ru04:57
Телеканал 360°

Депутат Госдумы назвал слухами заявления о повышении цен на ЖКХ

Телеканал 360°04:28
Lenta.ru

В Госдуме отреагировали на сообщения о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Lenta.ru04:23
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

РИА Новости05:37

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