Депутат заявил, что рост стоимости ЖКУ будет ниже инфляции. Депутаты Государственной думы прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в России могут ощутимо вырасти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

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