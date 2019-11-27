Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.

с чего всё началось

Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит.

Заявление украинского премьер-министра Алексея Гончарука об условиях подписания контракта по транзиту газа из России прокомментировал депутат Государственной думы РФ Игорь Ананских, пишут «Известия».

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