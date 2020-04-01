Коронавирус
RuNews24.ruГосдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Закон распространяется на все виды потребительских кредитов и ипотеку. Им могут воспользоваться те заемщики, которые на фоне распространения коронавируса потеряли более 30% дохода. Кредитные каникулы отменяют штрафы и пени, банки не имеют право потребовать у граждан досрочных выплат.
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Не все банки делают это. Как на практике услышали призыв президента о кредитных каникулах
Фонтанка.Ру01 апреля в 13:40
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