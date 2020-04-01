Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruГосдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Закон распространяется на все виды потребительских кредитов и ипотеку. Им могут воспользоваться те заемщики, которые на фоне распространения коронавируса потеряли более 30% дохода. Кредитные каникулы отменяют штрафы и пени, банки не имеют право потребовать у граждан досрочных выплат.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости01 апреля в 19:00

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

Не все банки делают это. Как на практике услышали призыв президента о кредитных каникулах

Фонтанка.Ру01 апреля в 13:40

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РБК01 апреля в 07:32

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ01 апреля в 07:32

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM01 апреля в 08:55

Заемщикам дадут передохнуть. Как получить кредитные каникулы

Телеканал 360°01 апреля в 16:38
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:37, Ашберн
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В российском регионе «сухой закон» отменили через сутки

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Daily 08:24
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Вечерняя Москва 10:05
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Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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REGNUM 18:18
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Энергетика

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
BFM.ru 18:25
Политика

Владимир Путин продлил выходные в России до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин выступил с новым телеобращением к гражданам, заявив о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля 2020 года.
Моллы.Ru вчера в 10:10
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
РБК 10:44
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
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В апреле во время игры в GTA V можно будет получить $500 тысяч

Вашингтон, 4 апреля 2020, 02:15 — REGNUM Rockstar Games объявила, что все геймеры, которые будут зайдут в Grand Theft Auto Online в апреле 2020 года смогут получить в игре $500 тыс.
REGNUM 19:15
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета 01:46
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
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Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:38
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Футбол

Личный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Личный самолет форварда "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в Брюссельском аэропорту.
Soccer.ru 07:38
Общество

CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч

В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .
RT на русском 19:28
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Общество

Заболевшая COVID-19 женщина записала слезное видеообращение

Заразившаяся коронавирусом жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук записала видеообращение, в котором со слезами на глазах призывает всех оставаться дома.
РИА Новости 19:22
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
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Шоу-бизнес

Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.
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Первый пациент с коронавирусом умер в Приморье

Как сообщалось, в Приморье выявлено семь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны.
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Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

RT на русском 19:10
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Дочь Анастасии Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Анастасия Заворотнюк последние новости Как передает ToDay News Ufa, сегодня свой 49-ый День рождения отмечает известная российская актриса Анастасия Заворотнюк.
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