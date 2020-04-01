Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19. Ими смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
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Как воспользоваться новым законом и получить кредитные льготы

REGNUM02 апреля в 13:22

Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону

Гарант01 апреля в 05:40

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газета01 апреля в 09:44

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК01 апреля в 07:32

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ01 апреля в 07:32

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости01 апреля в 19:00
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Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей

Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.
Sport24.ru вчера в 17:13
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 13:16
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
МИР 24 06:40
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт 13:10
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции

11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Известия 08:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Единоборства

Тренер Хабиба: «Надеюсь, бой с Фергюсоном на UFC 249 состоится»

FightTime.ru 02:56
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Экономика

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул россиянам, пострадавшим из-за распространения коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург 00:12
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург 03:39
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги. Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.
Piter.tv 01 апреля в 04:24
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена

Источники агентства уведомили о возможном переносе экстренной встречи ОПЕК+.
Слово и Дело 04:37
Футбол

Игрок «Ювентуса» с подругой вновь сдали положительные тесты на коронавирус

Газета.Ru 13:31
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года.
Gazeta.SPb 12:19
Здоровье

«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 12:58
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