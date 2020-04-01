Коронавирус
КоммерсантъГосдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19. Ими смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Хоккей
Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение
В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции
11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул россиянам, пострадавшим из-за распространения коронавируса.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги. Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Экстренная встреча ОПЕК+ может быть перенесена
Источники агентства уведомили о возможном переносе экстренной встречи ОПЕК+.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года.
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.