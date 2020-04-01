с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект о Центробанке, предоставляющие кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте парламента.

Экономика ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.

Наука Ученые рассказали о новом опасном свойстве коронавируса Ученые рекомендуют исходить из того, что у новой инфекции действительно может быть свойство распространяться по воздуху.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

Здоровье Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.

Общество В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Шоу-бизнес Тимати составил завещание, там нет Анастасии Решетовой Мужчина хочет, чтобы его родные ни в чем не нуждались. «Я распределил все наследство в равных долях – детям, маме и брату», - заявил Тимати.

Общество Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье В Подмосковье обновили карту с числом заболевших коронавирусной инфекцией в каждом городском округе, всего на сегодняшний день в регионе выявлено 211 случаев заражения, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Происшествия В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.