Коронавирус
Тайга.инфоГосдума одобрила кредитные каникулы для жителей
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект о Центробанке, предоставляющие кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте парламента.
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с чего всё началось
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.Российская газета01 апреля в 11:49
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Здоровье
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Общество
В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала.
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
Армия и оружие
РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой
Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
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Тимати составил завещание, там нет Анастасии Решетовой
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Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
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Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Ранее "МК-Спорт" сообщал, что в среду Олимпийские чемпионы, известные тренеры и главы региональных федераций биатлона выпустили Открытое письмо, в котором потребовали от Драчева уйти в отставку.
Футбол
Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков
Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.