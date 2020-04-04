Коронавирус

ИА НовороссияИА НовороссияГосдума одобрила кредитные каникулы для россиян на период коронавируса

Российские депутаты одобрили в финальном чтении проект закона о поправках, предусматривающих кредитные каникулы для российских граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, находящихся в тяжёлых обстоятельствах на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Речь идет о поправках в закон о ЦБ. Они были подготовлены по поручению Президента РФ Владимира Путина. Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.
Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

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Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском01 апреля в 07:09

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости01 апреля в 19:00

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК01 апреля в 07:32

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ01 апреля в 07:32

Как воспользоваться новым законом и получить кредитные льготы

REGNUM02 апреля в 13:22

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону

Гарант01 апреля в 05:40
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Общество

«Я ошибся»: врач рассказал, как пандемия пошла «по худшему сценарию»

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:00
Общество

Власти утвердили порядок помощи россиянам за рубежом

Кабмин утвердил порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
Газета.Ru 11:35
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа названо

Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
ToDay News Ufa вчера в 15:42
Общество

Два пациента c коронавирусом скончались в Москве

RT на русском 15:10
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Происшествия

Клишас отреагировал на историю с полицией, собакой и москвичом

Москвичи могут выбрасывать мусор, ходить в ближайший магазин и выгуливать собак в 100 метрах от дома.
Вести.Ru 14:22
Политика

США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть

Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Профиль 15:18
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Авто

Обновленный Audi Q7 появился в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Автоновости дня вчера в 05:20
Экономика

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета 12:39
Общество

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
REGNUM 10:09
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Известия 13:17
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам

Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.
Уральский меридиан 08:55
Футбол

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

РИА Новости 15:05
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.
РБК вчера в 07:14
Происшествия

Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
РИА Новости 14:23
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском 08:59
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
СочиСтрим 03:19
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Экономика

Глава МВФ признала рецессию мировой экономики

Нынешняя рецессия мировой экономики, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее экономических кризисов, признала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Газета.Ru вчера в 18:10
Хоккей

«Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне

Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Владивосток-Новости 02 апреля в 13:34
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Политика

Выпуск программы «Время» в 21:00 от 04.04.2020

Смотрите в этом выпуске : в России за сутки зафиксировано 582 новых случая заболевания COVID-19; разрабатываемые правительством меры не только поставят заслон эпидемии, но и сгладят возможную вторую волну; Сергей Собянин обязал соблюдать социальную дистанцию на предприятиях Москвы; в жилом доме в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка.
Первый канал 14:57
Футбол

Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время прямого эфира в «Инстаграме» с комментатором Нобелем Арустамяном рассказал, почему российским игрокам непросто перейти в клуб из европейского чемпионата.
Чемпионат 14:46
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
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