Речь идет о поправках в закон о ЦБ. Они были подготовлены по поручению Президента РФ Владимира Путина. Закон дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Российские депутаты одобрили в финальном чтении проект закона о поправках, предусматривающих кредитные каникулы для российских граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, находящихся в тяжёлых обстоятельствах на фоне распространения коронавируса.

Госдума одобрила кредитные каникулы для россиян на период коронавируса

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