Политика
News.ruГосдума одобрила наделение силовиков правом сбивать дроны
Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в первом чтении законопроект, который позволяет ФСБ, ФСО, Росгвардии и МВД уничтожать дроны, используемые без специального разрешения властей.
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Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.
— Эрнест Валеев, российский политикВерсия-Саратов 01:48
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Газета.Ru 16:19
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