Политика

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
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Госдума проголосовала за пять лет колонии для нарушителей на голосовании по Конституции

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Госдума вводит уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

ТАСС05:40

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Lenta.ru05:28
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
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