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РИА Новости
РИА Новости 

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
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Государственная Дума РФ

Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ

Государственная Дума РФ06:17
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроекты о штрафах за призывы против целостности России

ТАСС06:19
Агентство Москва

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

Агентство Москва06:18
REGNUM

В Госдуме рассчитывают на редкое применение санкций за призывы к отчуждению

REGNUM09:58
ФАН

Проект о наказании за отчуждение территорий РФ прошел в ГД первое чтение

ФАН07:00
Дума ТВ

Володин: усиление ответственности за призывы к отчуждению территорий — действенная мера защиты РФ

Дума ТВ06:20
Парламентская газета

Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года

Парламентская газета08:55

Вучич назвал причину подписания соглашения по Косово в США

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что соглашение по экономической нормализации отношений властей Сербии и самопровозглашенного Косово было подписано в Вашингтоне не ради избирательной кампании главы США Дональда Трампа, а для большего американского присутствия в регионе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты11:19

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00