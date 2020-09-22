Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
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Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
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Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ
Государственная Дума РФ06:17
Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года
Парламентская газета08:55