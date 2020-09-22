Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%

В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа этого года.