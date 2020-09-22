Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
Подробнее о событии
Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ
Государственная Дума РФвчера в 06:17
Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года
Парламентская газетавчера в 08:55
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ
Агентство Москвавчера в 06:18