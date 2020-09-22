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РИА Новости
РИА Новости

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
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Государственная Дума РФ

Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ

Государственная Дума РФвчера в 06:17
Парламентская газета

Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года

Парламентская газетавчера в 08:55
Агентство Москва

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

Агентство Москвавчера в 06:18
REGNUM

В Госдуме рассчитывают на редкое применение санкций за призывы к отчуждению

REGNUMвчера в 09:58
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроекты о штрафах за призывы против целостности России

ТАССвчера в 06:19
Дума ТВ

Володин: усиление ответственности за призывы к отчуждению территорий — действенная мера защиты РФ

Дума ТВвчера в 06:20
ФАН

Проект о наказании за отчуждение территорий РФ прошел в ГД первое чтение

ФАНвчера в 07:00

Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day
Коммерсантъвчера в 12:27

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета по этике наказать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о возможном снятии команды с чемпионата.
RT на русскомвчера в 16:22

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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