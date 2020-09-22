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РИА Новости
РИА Новости

Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
С чего всё началось
Одним из законопроектов
 предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию.
Государственная Дума РФ06:17
Подробнее о событии
Государственная Дума РФ

Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ

Государственная Дума РФ06:17
ФАН

Проект о наказании за отчуждение территорий РФ прошел в ГД первое чтение

ФАН07:00
Дума ТВ

Володин: усиление ответственности за призывы к отчуждению территорий — действенная мера защиты РФ

Дума ТВ06:20
REGNUM

В Госдуме рассчитывают на редкое применение санкций за призывы к отчуждению

REGNUM09:58
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроекты о штрафах за призывы против целостности России

ТАСС06:19
Агентство Москва

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

Агентство Москва06:18
Парламентская газета

Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года

Парламентская газета08:55

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Lenta.ru12:57
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Интерфакс06:56
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Коммерсантъ10:22
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