Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
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Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.В источнике
С чего всё началось
Одним из законопроектов
предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию.
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Государственная Дума РФ06:17
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Парламентская газета08:55