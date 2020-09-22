Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территорий РФ. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

С чего всё началось Одним из законопроектов предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию. Государственная Дума РФ 06:17