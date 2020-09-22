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РБК
РБК

Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В источнике
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ФАН

Проект о наказании за отчуждение территорий РФ прошел в ГД первое чтение

ФАН07:00
Агентство Москва

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

Агентство Москва06:18
Парламентская газета

Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года

Парламентская газета08:55
REGNUM

В Госдуме ожидают практики наказания за призывы к отчуждению территорий

REGNUM08:00
Дума ТВ

Володин: усиление ответственности за призывы к отчуждению территорий — действенная мера защиты РФ

Дума ТВ06:20
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроекты о штрафах за призывы против целостности России

ТАСС06:19
Евразия Daily

За призыв к отчуждению территорий России грозит до 10 лет лишения свободы

Евразия Dailyвчера в 09:21

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Греф выступил за снижение налогов в России

В России необходимо сократить количество налогов, снизить налоговые ставки и упростить налоговое администрирование, заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости08:04
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Москва: СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Правоохранительный портал Кузбасса20 сентября в 05:47
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Третью российскую вакцину от коронавируса протестируют в Петербурге

В трех городах РФ — Петербурге, Кирове и Новосибирске — пройдут клинические испытания третьей по счету российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной в федеральном научном центре им. М.П. Чумакова.
Коммерсантъ Санкт-Петербург05:46
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