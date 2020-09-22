Госдума одобрила наказания за призывы к отчуждению территорий России
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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий, также действия в этом направлении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В источнике
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Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года
Парламентская газета08:55