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Первый Севастопольский
Первый Севастопольский

Госдума запретила в первом чтении призывы к отчуждению территории РФ

В первом чтении Госдума приняла пакет законов, вводящих уголовную и административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В источнике
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Государственная Дума РФ

Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ

Государственная Дума РФ06:17
ТАСС

Госдума приняла в I чтении законопроекты о штрафах за призывы против целостности России

ТАСС06:19
Агентство Москва

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за попытки отчуждения территорий РФ

Агентство Москва06:18
REGNUM

В Госдуме рассчитывают на редкое применение санкций за призывы к отчуждению

REGNUM09:58
ФАН

Проект о наказании за отчуждение территорий РФ прошел в ГД первое чтение

ФАН07:00
Дума ТВ

Володин: усиление ответственности за призывы к отчуждению территорий — действенная мера защиты РФ

Дума ТВ06:20
Парламентская газета

Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года

Парламентская газета08:55

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
ИА Красная Весна02:25
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