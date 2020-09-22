Госдума запретила в первом чтении призывы к отчуждению территории РФ
Смотрите также
Путин досрочно отправил в отставку белгородского губернатора Савченко
Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса
Атомный ледокол «Арктика» отправят на ледовые испытания
В ГД внесен законопроект о всероссийском сносе жилья
Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
Винила маму: что было в записке пропавшей в Москве 12-летней девочки
Reuters: перенесшие инфекцию денге могут иметь иммунитет к COVID-19
В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%
Kia с 21 сентября запускает подписку на автомобили в России
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Брянский вице-губернатор уволился после ДТП с участием сына
Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Греф выступил против повышения налогов в России
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в онлайн-формате
В первом чтении Госдума приняла пакет законов, вводящих уголовную и административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.В источнике
Подробнее о событии
Поддержаны поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий РФ
Государственная Дума РФ06:17
Клишас рассчитывает, что поправки о запрете отчуждения территорий РФ будут приняты до конца года
Парламентская газета08:55