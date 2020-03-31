Экономика
СаминвесторГосдума одобрила налогообложение доходов с облигаций
Сегодня, 31 марта 2020 года, Госдума РФ сразу в трёх чтениях одобрила законопроект с поправками к Налоговому кодексу, которые предусматривают налогообложение доходов с облигаций вне зависимости от его уровня.
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Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Автоспорт
«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» с заводской командой в 2021 году
Компания Астон Мартин официально объявила о возвращении в Формулу-1 в 2021-м году.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны
Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр
Исключение допускается только при поездках в такси.
Общество
Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
В Минкомсвязи создали систему слежения за носителями коронавируса
В Минкомсвязи подготовили систему, которая будет отслеживать носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали.
Общество
В Петербурге приостановили работу табачные заводы
Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса.
Здоровье
Врачи Тульской области получат материальное поощрение
Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Общество
МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться
Около 25 тысяч граждан России, которые находятся за рубежом в настоящий момент, хотят вернуться на родину из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Экономика
Мишустин: затраты на маски и тесты буду учитывать при расчете налога на прибыль
Необходимые изменения проработают Минфин и Минэкономразвития.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Происшествия
Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы
В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.
Общество
Для волгоградцев определили правила передвижения в период самоизоляции
С целью эффективной реализации мер по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгоградской области специалисты разработали правила передвижения граждан.