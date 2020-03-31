Сегодня, 31 марта 2020 года, Госдума РФ сразу в трёх чтениях одобрила законопроект с поправками к Налоговому кодексу, которые предусматривают налогообложение доходов с облигаций вне зависимости от его уровня.

Политика Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.

Технологии Huawei хочет вернуть сервисы Google в свои смартфоны Китайский производитель смартфонов Huawei объявил о намерении возобновить сотрудничество с Google и вернуть в свои устройства американские сервисы.

Общество Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.

Происшествия В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19 Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

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Здоровье Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.

Политика В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.

Происшествия Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.