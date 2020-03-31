Экономика

СаминвесторСаминвесторГосдума одобрила налогообложение доходов с облигаций

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Сегодня, 31 марта 2020 года, Госдума РФ сразу в трёх чтениях одобрила законопроект с поправками к Налоговому кодексу, которые предусматривают налогообложение доходов с облигаций вне зависимости от его уровня.
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