Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 19 мая в 13:55
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Авто
Электропикап Hummer получит съемную крышу
Возрожденный Hummer, который в ближайшие два года выйдет на рынок в виде 1000-сильного электропикапа GMC, сможет быстро превращаться в кабриолет.
Автоновости дня 05:10
Общество
Герой России Юсупов вывез с Мальты и Кипра 210 россиян
С Мальты и Кипра "Уральские авиалинии" вывезли 210 российских туристов, которые находились там долгое время из-за коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 03:47
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая
Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг.
РИА Новости 05:44
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Армия и оружие
Россия разрабатывает «морского монстра» для охраны Севморпути
Американское издание We Are The Mighty окрестило машину «морским монстром», вспомнив грозное существо из кинематографа, холодную войну и советский экраноплан-ракетоносец «Лунь».
Политика Сегодня 18 мая в 11:14
Общество
Попова: дети в лагерях смогут не соблюдать масочный режим
Детям, которые отправятся летом в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием здоровья будет усилен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:05
Футбол
Марта: «Нужно прекратить сравнивать женский футбол с мужским. Больно это слышать»
Бразильская футболистка Марта считает, что женский футбол не стоит сравнивать с мужским.
Sports.ru 07:00
Политика
США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве
"Аппараты ИВЛ были изготовлены [компанией] Vyaire Medical (штат Калифорния) и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве", - отметила дипломат.
ТАСС 08:04
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала свои первые модельные снимки
Рози Хантингтон-Уайтли считается одной из самых успешных моделей в мире — ей удалось стать звездой и одним из «ангелов» Victoria’s Secret.
Salt Mag 07:17
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Экономика
Россияне задолжали триллион рублей за ЖКХ
Россияне задолжали триллион рублей за ЖКХ, об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минстроя.
Авторадио 05:58
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности дать вооруженный ответ Украине
Накануне, 20 мая, народная милиция ЛНР привела подразделения в полную боевую готовность.
Профиль 07:15
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Музыка
Журналист доказал, что Disney создает песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин МакЭлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru 07:54
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Экономика
Сбербанк за месяц выдал льготных ипотечных кредитов на 10 млрд рублей
По данным Дом.РФ, всего в России выдано льготных кредитов на сумму более чем 26,5 млрд руб.
Ведомости вчера в 11:54
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Горячее фото Ким Кардашьян в белом бикини собрало 2 млн лайков
Всего за несколько часов фотография набрала более 2 млн лайков и множество комментариев.
РЕН ТВ вчера в 21:57