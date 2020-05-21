Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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Политика
ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса
В связи с коронавирусом пункты проведения Единого государственного экзамена будут оснащены средствами индивидуальной защиты, участникам и организаторам измерят температуру, а ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня, чтобы избежать скопления сдающих, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Интерфакс 08:12
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Финансы
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Курс рубля показал рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов в четверг, согласно данным Московской биржи, передает Газета.ru.
РИАМО 03:56
Политика
Путин назвал провокацией слухи о замене очного обучения дистанционным
Глава государства отметил, что необходимо ускорить внедрение современной системы образования.
iReactor 07:28
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
Глава Красногвардейского района Альберт Османов в республике Адыгея уволился после заражения людей на похоронах.
Piter.tv 03:40
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов
RT на русском 06:43
Музыка
Little Big назвали одним из фаворитов «Евровидения-2020»
Питерская рейв-группа Little Big из-за пандемии коронавируса смогла принять участие только в онлайн-концерте «Евровидение-2020», а не представить Россию в соревновательной части главного песенного конкурса Европы.
Городовой вчера в 07:45
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Экономика
Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70%
Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению продаж ювелирных изделий в России на 50–70%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Известия 02:52
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС 19 мая в 16:48
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции
Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
Вечерняя Москва вчера в 05:11
Путешествия
Испания может ввести «безопасные коридоры» для туристов
Правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 06:58
Здоровье
Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца
Родной город 05:23