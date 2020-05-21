Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Государственная Дума РФ06:31
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Общество
Госдума приняла закон о создании регистра сведений о гражданах
Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны.
Коммерсантъ 07:18
Общество
Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
Реальное время 08:03
Политика
Гендиректор «Туполева» уйдет в отставку
Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста, рассказал РБК источник в авиапромышленности.
РБК 08:42
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
Здоровье
Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае
В соцсетях ранее появилось видеообращение медиков из Хомутовской ЦРБ с жалобой на задержку выплат за риск в работе.
Kurskcity.ru 04:37
Общество
Воронежский губернатор назвал сроки второго этапа снятия ограничений
Воронеж, 21 мая 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал ориентировочные сроки начала второго этапа снятия ограничений в регионе, сообщила 21 мая пресс-служба облправительства.
REGNUM 09:36
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
На Кубани депутат Заксобрания задержан за хищение денег дольщиков
REGNUM вчера в 09:26
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Медведев рассказал о проблеме актуализации госполитики в лесной отрасли
"Назрела проблема, связанная с актуализацией государственной политики в сфере лесной отрасли, коллеги из правительства этим активно занимаются", - сказал Медведев на совещании, посвящённом исполнению поручений президента РФ в сфере развития лесной отрасли и ситуации в области борьбы с лесными пожарами в 2020 году.
РИА Новости 09:27
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Наука
Ученые из Петербурга вывели новую породу яйценоских кур
Специалистам Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных удалось вывести новую породу кур, пока что её название — ленинградская золотисто-серая.
Gazeta.SPb 09:29
Биатлон
Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
РИА Новости 06:20
Политика
Пушков высказался по поводу отношений США и Китая
Войну Китаю никто объявлять не собирается, но военные инциденты между США и КНР исключать нельзя.
ФедералПресс 06:23
Общество
На Кубани карантин продлили до 6 июня
Краснодар, 21 мая 2020, 13:00 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 6 июня, сообщили в региональном оперштабе 21 мая.
REGNUM 06:00
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в обнинском радиологическом центре
Ученый, пострадавший 19 мая при взрыве в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске, умер в больнице.
Интерфакс 09:12
Общество
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд
РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда.
РБК 09:27
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Экономика
Радио передает SOS. FM-станции Петербурга просят помощи у города
Руководители 19 коммерческих FM-радиостанций Петербурга просят включить их в список пострадавших от коронавируса компаний.
Фонтанка.Ру 09:33
Игры
Пенсионный фонд представляет: Just Die Already выйдет летом
Над Just Die Already работает Армин Ибрисагик, один из создателей Goat Simulator.
Игромания.ру 08:36
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Доктор Мясников рассказал о своих квартирах
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников, рассказал о своей недвижимости.
Lenta.ru 07:12
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Политика
США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве
Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.
RT на русском 08:34