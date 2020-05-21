с чего всё началось

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.

Политика НАТО созывает экстренное заседание по вопросу выхода США из ДОН Заявление США о выходе из Договора стран-союзниц по открытому небу решено обсудить на заседании Совета НАТО 22 мая.

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 21

Теннис Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских и легендарном предке из СССР Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о жесткости русских и легендарном предке из СССР.

Экономика «Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании.

Общество Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 1,2K

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 986

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 165

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1K

Футбол Доссена: «„Ливерпулю“ не хватает Кулибали для космического состава» Бывший защитник "Ливерпуля" и "Наполи" Андреа Доссена порассуждал о возможном переходе защитника "партенопейцев" Калиду Кулибали в мерсисайдский клуб.

Общество Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ 21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). 1,5K

Экономика «Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.

Игры Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”. 1

Футбол Хаджикадунич последним вернулся в расположение «Ростова» Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся в расположение команды из Швеции.

Здоровье В Воркуте и Инте зафиксированы новые случаи COVID-19 Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 19 мая в городе зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. 1

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 6

Здоровье Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины. 330