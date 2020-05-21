Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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с чего всё началось
Итогом обсуждений стал законопроект № 953580-7
 с длинным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Forbes07:11

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Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

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РИА Новости05:27

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ТАСС05:31

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Ведомости 06:42
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником

REGNUM 04:23
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Энергетика

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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Религия

Православные отмечают праздник Николая Чудотворца

Слово и Дело 06:05
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Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
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Политика

Глава ДНР подтвердил наличие у него российского гражданства

Комментируя заявление украинской стороны, которая предоставила в ОБСЕ копию российского паспорта Пушилина, глава ДНР подтвердил эту информацию.
REGNUM 06:46
Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет создавать собственные ракеты

ИА Красная Весна 04:23
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Происшествия

Силовики вступили в бой с бандитами под Хасавюртом

Вести.Ru 07:07
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Шоу-бизнес

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Lenta.ru вчера в 12:45
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Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
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Финансы

Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
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Космос

Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

iReactor 19 мая в 10:31
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Общество

Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета вчера в 08:06
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Армия и оружие

В ЛНР пригрозили Украине вооруженным ответом

Самопровозглашенная Луганская народная республика не собирается и дальше терпеть провокации ВСУ, и готова дать вооруженным формированиям Украины адекватный ответ.
ГЛАС.RU вчера в 11:46
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

RT на русском вчера в 07:57
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

Погиб один человек, еще семеро ранены. Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки.
Piter.tv 02:22
Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Общество

В Курске прокуратура отреагировала на акцию предпринимателей

Kursk.com 06:12
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