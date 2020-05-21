Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газета07:12
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В NASA рассказали, к чему приведет начавшийся солнечный минимум
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Актуальные Новости 19 мая в 02:39
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В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:53
Гаджеты
Apple выпустила обновление iOS 13.5
Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
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VSE42.RU вчера в 22:34
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Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
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Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
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Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом
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Sobytiya.news 07:47
Общество
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Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
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В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
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Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
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Работодатели смогут управлять цифровыми рабочими пропусками своих сотрудников на mos.ru.
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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
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Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
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