с чего всё началось

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.

Политика Решение США о выходе из ДОН назвали пощечиной союзникам в Европе «Решение администрации вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу является пощечиной нашим союзникам в Европе, ставит под угрозу наши развернутые силы в регионе и является вопиющим нарушением закона», — говорится в заявлении комитета.

Общество Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 1K

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 73

Политика Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное. 160

Политика Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым. 28

Общество Мурашко заявил, что все обещанные надбавки медикам были выплачены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на 15 мая были выплачены все положенные доплаты медицинским сотрудникам, обещанные президентом РФ Владимиром Путиным за их работу с коронавирусным больными. 2

Армия и оружие В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Гаджеты Apple выпустила обновление iOS 13.5 Apple выпустила публичную версию iOS 13.5, которая упрощает разблокировку iPhone при ношении маски на лице. 32

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре. 39

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 814

Футбол Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом Магомед-Шапи признался, что он в действительности заболел коронавирусом, но уже полностью выздоровел после проведенного курса лечения. 1

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Общество Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными. 20

Здоровье Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области. 20

Авто Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510 В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510. 2

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,9K

Общество Детей без прививок предложили не пускать в школы Власти страны обсуждают эту возможность Сенаторы Совета Федерации предложили отказывать в приеме в детские сады, школы и вузы детям, родители которых отказались от прививок. 412