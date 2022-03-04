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Госдума одобрила пакет антикризисных мер

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект
, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций.
Российская газета
В рамках документа правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.
Интерфакс
До конца года Фонду социального страхования (ФСС) разрешается проводить закупку технических средств реабилитации (в том числе, например, протезов и инвалидных колясок) у единственного поставщика.
Финмаркет
Ряд положений касается поддержки бизнеса в РФ.
Финмаркет

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