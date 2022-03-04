Российская газетаГосдума одобрила пакет антикризисных мерХорошо ли подобран заголовок?ДаНетГосдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций.Российская газетаВ рамках документа правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года.ИнтерфаксДо конца года Фонду социального страхования (ФСС) разрешается проводить закупку технических средств реабилитации (в том числе, например, протезов и инвалидных колясок) у единственного поставщика.ФинмаркетРяд положений касается поддержки бизнеса в РФ.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаОгни АгиделиNewsler.ruThe Moscow PostКапитал страныКараван ЯрмаркаПодробнее о событииГосдума утвердила пакет антикризисных мер по поддержке российских граждан и бизнесаBanki Loans06:49Госдума утвердила меры антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкцийКапитал страны05:46Госдума приняла новый пакет антикризисных мерСолидарность04:59Дума приняла «антикризисный пакет»Коммерсантъ04:58Госдума одобрила пакет антикризисных мерРоссийская газета04:49Дума приняла в первом чтении «антикризисный пакет» правительстваИнтерфакс04:02«Антикризисный пакет» правительства принят Госдумой в первом чтенииФинмаркет03:57Показать ещёОценить28Поделиться