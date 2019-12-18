Общество
Национальная служба новостейГосдума одобрила переселение из аварийного жилья
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
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с чего всё началось
По принятому закону при расселении субъекты РФ смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.Государственная Дума РФ02:53
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Госдума намерена ввести новые правила расселения аварийного жилья
Общественное телевидение Россиивчера в 01:44
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