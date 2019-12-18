Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейГосдума одобрила переселение из аварийного жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
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По принятому закону
 при расселении субъекты РФ смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.
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Принят закон о расселении аварийного жилья

Российская газета04:09

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Государственная Дума РФ02:53

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РБК03:42

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Госдума приняла закон о переселении из аварийного жилья

РИА Новости02:55

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