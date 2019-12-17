Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года. Изначально с 1 января 2020 года планировалось ввести экономически обоснованные цены на газ, уровняв оптовые и розничные цены на топливо в Крыму и ЮФО.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".
ТАССвчера в 06:31

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Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

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Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

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Как будут повышать цены на газ в Крыму: решение Госдумы

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В Госдуме одобрили поэтапное повышение тарифов на газ для Крыма

Московский Комсомолецвчера в 12:14

Цены на газ в Крыму повысятся

Крым 2402:07

Богатым – обоснованный тариф, малообеспеченным – льготы

Независимая газета15 декабря в 13:00
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«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

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Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном между пограничниками двух стран произошло вооруженное столкновение.
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В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Физики обнаружили неизвестный вид взаимодействия частиц в микромире

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Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Uznayvse.ru напоминает, что музыкальный фильм «Тот самый концерт» был снят в ходе подготовки концерта Аллы Пугачёвой в честь её 70-летия.
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Молодая жена Петросяна планирует стать матерью

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.
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Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

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В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
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Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя.
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«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков», — говорится на сайте ведомства.
Известия 03:02
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
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Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
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В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
РИА Новости вчера в 18:42
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Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

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Peugeot и Fiat Chrysler заключили сделку о слиянии

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В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
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Компания AMD привлекла к производству 7-нм графических процессоров специалистов из Samsung

Компания AMD сумела привлечь к производству перспективных 7-нм графических процессоров специалистов южнокорейского производителя электроники Samsung.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
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Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»

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Первому каналу грозит остановка вещания

Задолженность Первого канала перед подрядчиками растет непрерывно со времен обвала рубля в 2014 году.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
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Трех участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе

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«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира.
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Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
RT на русском вчера в 00:19
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