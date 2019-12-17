В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".

с чего всё началось

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года. Изначально с 1 января 2020 года планировалось ввести экономически обоснованные цены на газ, уровняв оптовые и розничные цены на топливо в Крыму и ЮФО.

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

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