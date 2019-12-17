Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года. Изначально с 1 января 2020 года планировалось ввести экономически обоснованные цены на газ, уровняв оптовые и розничные цены на топливо в Крыму и ЮФО.
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с чего всё началось

Госдума одобрила во II чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".
ТАССвчера в 06:31

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Госдума продлила особые нормы установки тарифов на газ в Крыму

REGNUM05:21

Госдума продлила особенности определения тарифов на газ в Крыму

РИА Новости03:02

В Госдуме одобрили поэтапное повышение тарифов на газ для Крыма

Московский Комсомолецвчера в 12:14

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Цены на газ в Крыму будут повышаться по-особому

ForPost01:20

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

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Богатым – обоснованный тариф, малообеспеченным – льготы

Независимая газета15 декабря в 13:00
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Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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iXBT.com 03:15
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В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
РИА Новости вчера в 03:32
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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
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В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
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Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российская газета вчера в 23:37
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия вчера в 04:09
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Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
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ВСУ несут потери: на Донбассе погиб «рыцарь Зимнего похода»

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Преподаватели балета в Венской опере рекомендовали детям курить

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Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
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Опытно-конструкторская работа, связанная с созданием модульного удлиненного заряда разминирования «Разрез», будет завершена до конца 2020 года, сообщил 16 декабря журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

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Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
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В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

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