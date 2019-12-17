Энергетика
Российская газетаГосдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму
Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года. Изначально с 1 января 2020 года планировалось ввести экономически обоснованные цены на газ, уровняв оптовые и розничные цены на топливо в Крыму и ЮФО.
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с чего всё началось
В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".ТАССвчера в 06:31
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Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Шоу-бизнес
Сказка на льду: Татьяна Навка пообещала феерический новогодний мюзикл
Героев своего шоу Татьяна Навка всегда выбирает лично.
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Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
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Одной из линеек, которая должна была первой получить новую прошивку, стала Redmi Note 7. Смартфоны Redmi Note 7 уже получили MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а теперь стало известно, что прошивка, основанная на Android 10, уже вступила в стадию бета-тестирования в Китае.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Футбол
Агент Авилы отреагировал на интерес со стороны «Краснодара»
«Осасуна» не планирует расставаться с Авилой. Этот игрок не для продажи, — сказал Мунис.
Армия и оружие
В России разрабатывают новый противоминный заряд «Разрез»
Опытно-конструкторская работа, связанная с созданием модульного удлиненного заряда разминирования «Разрез», будет завершена до конца 2020 года, сообщил 16 декабря журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Футбол
Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.