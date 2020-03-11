Политика

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Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43. Документ поступил в нижнюю палату 20 января.
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с чего всё началось

Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.
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Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ

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Володин: депутаты Госдумы разъяснят каждую поправку в Конституцию

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Еще до победы бывшего вице-президента США Джо Байдена в праймериз Демократической партии 10 марта демократы обсуждали, как вывести из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.
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Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

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Фильм Про вчера в 08:01
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Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина

Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.
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Все школы Липецкой области уходят на карантин

Все школы Липецкой области уходят на карантин. Он продлится две недели и начнётся 11 марта.
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Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
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Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года

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В Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
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Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

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