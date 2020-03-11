Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования.

с чего всё началось

Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43. Документ поступил в нижнюю палату 20 января.

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию

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