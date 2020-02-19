Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС. Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

Происшествия Ещё одну беглянку из Боткина суд постановил вернуть в карантин Суд 19 февраля постановил в принудительном порядке отправить на лечение в карантин Анну Рыбакову, ранее самовольно покинувшую бокс Клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Авто В России отзывают почти 800 автомобилей Mazda Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзыву подлежит 776 автомобилей Mazda3, которые были реализованы в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.

Происшествия Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.

Политика Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.

Происшествия Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.

Экономика Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.