Общество

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС. Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Российская газета05:01

Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала

RT на русском05:57

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Аргументы и Факты06:17

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РБК05:59

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РИА Новости04:42

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

ТАСС04:40

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