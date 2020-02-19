Общество
Газета.RuГосдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС. Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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Политика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса
Украинские военные утверждают, что противник применяет миномёты, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Происшествия
Ещё одну беглянку из Боткина суд постановил вернуть в карантин
Суд 19 февраля постановил в принудительном порядке отправить на лечение в карантин Анну Рыбакову, ранее самовольно покинувшую бокс Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Россиянам могут запретить слушать музыку в транспорте без наушников
Россияне крайне негативно реагируют, когда находящиеся рядом люди слушают или смотрят что-то в своем телефоне без наушников.
Футбол
Фернандеш зарабатывал в «Локомотиве» € 4 млн 400 тысяч в год
Ранее сообщалось, что Фернандеш попытался отсудить у "Локомотива" 6 млн рублей за 2015 год. Последние новости футбола на нашем портале.
Авто
В России отзывают почти 800 автомобилей Mazda
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзыву подлежит 776 автомобилей Mazda3, которые были реализованы в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Здоровье
Британским врачам разрешили отказывать в лечении пациентам-гомофобам
Новое правило вступает в силу с апреля. Власти разрешили медикам отказывать пациентам, которые производят "вербальную агрессию".
Происшествия
Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных
Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Происшествия
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий
Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.
Технологии
В России запустили оплату бензина по QR-коду
В России начали принимать оплату за бензин на АЗС с применением QR-кодов.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»
В Ираке в пещере Шанидар, которая считается кладбищем неандертальцев, археологи обнаружили новую «цветочную могилу».
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.