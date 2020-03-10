Политика

РБКРБКГосдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении

Всего ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок, из которых в итоговый текст законопроекта попало около половины. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении состоится в Госдуме в среду, 11 марта, после чего закон будет направлен в Совет Федерации.
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Опубликован текст Конституции со всеми изменениями

Lenta.ru11:08

Госдума одобрила законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении

Взгляд.ру09:27

Госдума планирует 11 марта принять закон об изменении Конституции

Агентство Москва09:22

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

РИА Новости09:17

Госдума приняла поправки в Конституцию во втором чтении

REGNUM09:14

Дума 11 марта рассмотрит в третьем чтении законопроект о поправке к Конституции

ТАСС09:44

Второе чтение поправок в Конституцию. Главное

Коммерсантъ10:38
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Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
iXBT.com 08 марта в 16:53
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Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
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Первый ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" выдали в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Кокорин заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

РБК 07:52
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Фондовые торги в США во вторник открылись ростом после значительного снижения котировок в понедельник.
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Нефть после обвала дорожает на 10%

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РИА Новости 07:57
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Украинский губернатор объяснил эротические танцы в администрации

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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
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Путин: лидерам стран антигитлеровской коалиции стоит приехать на 9 Мая

РЕН ТВ 03:32
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.
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В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом

В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
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Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
Экономика

ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству.
Российская газета 05:57
Политика

Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков

Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Взгляд.ру 11:58
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Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

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Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
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Эрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь»

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Объяснена природа загадочного космического излучения

Международная группа ученых объяснила вероятный механизм возникновения загадочного ультрафиолетового излучения, создающего линию водорода Лайман-альфа.
Lenta.ru 11:26
Армия и оружие

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
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Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:22
Политика

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Piter.tv вчера в 07:07
Политика

Госдума одобрила поправку о языке государствообразующего народа

Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
News.ru 07:01
Шоу-бизнес

В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Новая Кубань 09:29
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

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Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
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Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без болельщиков

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