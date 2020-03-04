Экономика
Российская газетаГосдума одобрила поправки в бюджет в связи с Посланием президента
В бюджет 2020-2022 годов заложат средства на реализацию социальных поручений президента из Послания Федеральному Собранию. Правительственный законопроект об этом прошел в Госдуме первое чтение.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 4 марта, приняла поправки в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» об уточнении параметров федерального бюджета.Государственная Дума РФ05:38
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Приняты в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ05:38
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