Общество
REGNUMГосдума приняла социальные поправки в бюджет-2020 в I чтении
Правительственный законопроект об изменениях параметров федерального бюджета 2020−2022 годов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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Приняты в первом чтении поправки в бюджет во исполнение Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ05:38
На реализацию Послания Президента потратят 4,5 трлн рублей, сообщил глава Минфина
Парламентская газета03:41
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Происшествия
Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире.
Общество
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
По подсчетам экспертов компании, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Авто
Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в России
«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Здоровье
В Госдуму внесли закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Группа депутатов от "Единой России" предложила предоставить кабмину право ограничивать цены на некоторые лекарства и медизделия при возникновении ЧС и эпидемии.
Общество
Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
Музыка
От России на Евровидение поедет группа Little Big
В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню Every Day I’m Drinking.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Футбол
Неудачи «Ливерпуля» в последних играх связали с письмом фаната «МЮ»
В социальных сетях вспомнили, что совсем недавно 10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» направил письмо Юргену Клоппу, где попросил мерсисайдцев перестать побежать.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Энергетика
В Литву прибыл танкер с нефтью для Белоруссии
Гаджеты
В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Общество
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Актер Алексей Панин в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что хочет уехать из России в Испанию.
Общество
Экс-министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.