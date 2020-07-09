Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.

Госдума одобрила поправки в закон о потребительском займе

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