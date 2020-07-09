Экономика

СаминвесторСаминвесторГосдума одобрила поправки в закон о потребительском займе

Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.
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Россиян хотят защитить от дополнительных услуг при оформлении кредитов

News.ru08 июля в 22:53

Банкам могут запретить накручивать проценты по кредитам

Парламентская газетавчера в 08:45

Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию

ТАССвчера в 06:22

Госдума ограничивает стоимость кредитов в России

REGNUMвчера в 06:17

Банки не смогут навязывать допуслуги при выдаче потребительских кредитов

Вести.Ruвчера в 06:47

Госдума обсудит в I чтении запрет банкам навязывать допуслуги при выдаче потребкредитов

ПРАЙМ08 июля в 17:23

АРБ отметила недостатки в законопроекте о потребкредите

Банки.ру08 июля в 09:20
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском вчера в 15:08
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Шоу-бизнес

Экс-участница шоу «Дом-2» Александра Черно устроила скандал в роддоме

Женщину возмутили слова акушера-гинеколога о ее лишнем весе. У Александры Черно случилась настоящая истерика в роддоме.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:50
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море

Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
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Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН вчера в 02:35
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск вчера в 22:47
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Общество

Несколько районов Омска остались без света из-за аварий на подстанциях

В Омске произошло аварийное отключение сразу трех подстанций, из-за чего без электроэнергии остались несколько районов города, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 14:34
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Происшествия

Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
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Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу

Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
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Здоровье

За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек

За последние сутки в Самарской области зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией КОВИД-19.
Evo-rus.com 08 июля в 02:29
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Армия и оружие

Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Гаджеты

Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Ее можно скачать на сайте бета-тестирования Apple.
Реальное время вчера в 16:58
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:51
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Авто

УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus

Новые автомобили вчера в 23:30
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Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии

Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
Pravda.Ru вчера в 23:14
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Культура

В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

RuNews24.ru вчера в 00:54
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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