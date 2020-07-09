Экономика
СаминвесторГосдума одобрила поправки в закон о потребительском займе
Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Экс-участница шоу «Дом-2» Александра Черно устроила скандал в роддоме
Женщину возмутили слова акушера-гинеколога о ее лишнем весе. У Александры Черно случилась настоящая истерика в роддоме.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН вчера в 02:35
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что мир находится только на начальном этапе пандемии коронавируса.
UfaTime.ru 00:29
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 июля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 июля. Соответствующие изменения в указ внес врио губернатора Игорь Кобзев.
Твой Иркутск вчера в 22:47
Общество
Несколько районов Омска остались без света из-за аварий на подстанциях
В Омске произошло аварийное отключение сразу трех подстанций, из-за чего без электроэнергии остались несколько районов города, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 14:34
Происшествия
Пять человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
За сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пять человек.
АиФ Новосибирск 00:26
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета вчера в 18:31
Здоровье
За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек
За последние сутки в Самарской области зафиксировано 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией КОВИД-19.
Evo-rus.com 08 июля в 02:29
Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля на вопрос журналистов о записи сказал, что не знаком с записью, а все разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому он не знает, как и кто мог сделать такую запись.
МонаВиста вчера в 08:12
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Гаджеты
Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Ее можно скачать на сайте бета-тестирования Apple.
Реальное время вчера в 16:58
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области
Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:51
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus
Новые автомобили вчера в 23:30
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии
Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19.
Pravda.Ru вчера в 23:14
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru вчера в 00:54
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
Известия вчера в 09:05
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25