Экономика

СаминвесторСаминвесторГосдума одобрила поправки в закон о потребительском займе

Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.
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