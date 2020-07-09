Экономика
СаминвесторГосдума одобрила поправки в закон о потребительском займе
Сегодня, 9 июля 2020 года, Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон о потребительском кредите (займе), запрещающие банкам включать в кредитных договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого списываются платежи, неснижаемого остатка.
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Принятые ГД поправки защитят граждан и бизнес и повысят доверие к банковской системе в целом
Государственная Дума РФвчера в 06:32
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
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В Amazon опровергли данные об удалении с устройств работников TikTok
Американская компания Amazon не обязывала своих сотрудников удалять с мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности.
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Военное дело 08 июля в 01:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
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Бывший председатель украинского правительства Владимир Гройсман озвучил свой прогноз по развитию экономики страны, живущей в условиях адаптивного карантина и ожидания второй волны коронавируса нового типа осенью.
Московский Комсомолец 16:58
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Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
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Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Общество
В ВОЗ не исключают возврата в России ограничений из-за коронавируса
По словам Вуйнович, вернуть все ограничельные меры по коронавирусу в России могут, если граждане не будут соблюдать дистанцию и количество инфицированных будет расти.
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Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
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Общество
В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом
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Тело пропавшего мэра Сеула обнаружили в горном районе столицы
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун мертв, подтвердила местная полиция после многочасовой поисковой операции.
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«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
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В Японии 57 человек погибли в результате наводнения
Ливни, наводнения и оползни лишили жизни 57 человек в Японии.
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Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
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Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
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Лариса Гузеева отказалась от участия в шоу Comment Out
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Губернатор Фургал заявил в суде о своей полной невиновности
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в суде о своей полной непричастности к убийствам.
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