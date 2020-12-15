Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, запрещающую снижать МРОТ.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект
, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
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