Changan выпустит в России 4 новинки в 2021 году

По словам специалиста, в будущем году Changan обновит два кроссовера – CS35 Plus и CS55, а также привезет пару абсолютно новых машин, в числе которых представленный в Гуанчжоу в минувшем месяце Uni-K, а также седан B-класса.