Политика
КоммерсантъГосдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом. По его мнению, обнуление возможно только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку одобрят на голосовании.
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Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
«Динамо» на своем льду обыграло «Спартак» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина.
Армия и оружие
Пробивающая арктические льды американская подлодка попала на видео
Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Авто
Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport
Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.
Экономика
Названы возможные последствия падения курса рубля для россиян
Падение курса рубля скажется и на жизни простых россиян.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17
В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Экономика
Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов
Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Общество
Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте
Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»
Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Шоу-бизнес
Брэд Питт был замечен с новой возлюбленной
Впервые пару Брэда и Алии заметили осенью на художественной выставке в Лос-Анджелесе. Актёры ни на минуту не отходили друг от друга.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евро
Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Общество
Глава Китая Си Цзиньпин приехал с инспекцией в Ухань
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина
Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».