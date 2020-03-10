Политика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом. По его мнению, обнуление возможно только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку одобрят на голосовании.
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«Додумайтесь сами»: участники пикета против поправки Терешковой не смогли ответить на вопросы о своём протесте

Царьград15:08

Деятели культуры и спорта поддерживают поправку, отменяющую лимит президентских сроков

ТАСС15:10

«Путин, по сути, превращается в монарха». Эксперты об обнулении сроков действующего президента

Ведомости12:53

Что произошло за день: вторник, 10 марта

Интерфакс13:53

Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков

РБК09:48

Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму

РИА Новости08:37

Госдума приняла поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Эхо Москвы11:00
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Атомная подводная лодка Toledo всплыла сквозь лед в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютуб-канале американских военно-морских сил.
РИА Новости 15:00
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:08
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Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга

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Армия и оружие

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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
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Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
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Впервые пару Брэда и Алии заметили осенью на художественной выставке в Лос-Анджелесе. Актёры ни на минуту не отходили друг от друга.
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