Экономика

КлопсКлопсГосдума с 1 января увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла решение об увеличении МРОТ на 850 рублей. Размер минимальной зарплаты вырастет с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС.Закон об увеличении МРОТ до 12 130 рублей парламентарии приняли на пленарном заседании во втором чтении в четверг, 5 декабря.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета05 декабря в 05:53

Подробнее о событии

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06 декабря в 06:35

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°05 декабря в 07:09

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Московский Комсомолец04 декабря в 16:31

Депутаты поддержали законопроект об увеличении МРОТ

Государственная Дума РФ05 декабря в 05:25

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАСС05 декабря в 05:29

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газета05 декабря в 05:53
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РИА Новости вчера в 09:32
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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

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Авто

Появились первые фото Kia Seltos в России

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Коммерсантъ вчера в 17:53
Политика

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Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

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Авто

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Учёные выделили три этапа старения человека

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