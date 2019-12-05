Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииГосдума одобрила повышение МРОТ

Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР. Правительственный законопроект прошёл второе чтение. В настоящее время величина МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
Читать в источнике
Комментировать104
с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект
 об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газетавчера в 05:53

Подробнее о событии

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

Парламентская газетавчера в 05:43

Госдума повысит МРОТ на 850 рублей

Телеканал 360°вчера в 07:09

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Российская газетавчера в 05:53

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей. Как изменится жизнь россиян?

Аргументы и Факты06:35

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:29

Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение

Агентство Москвавчера в 05:26

Госдума обсудит повышение минимальной зарплаты в России

URA.Ru04 декабря в 17:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:55, Ашберн
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
ТАСС вчера в 04:34
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Экономика

Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Газета.Ru вчера в 06:37
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Наука

Разработана ежемесячная противозачаточная таблетка

Газета DAILY вчера в 13:58
Экономика

Солнечные станции нагрузят рынок равномерно

Весной 2020 года правительство может провести дополнительный отбор проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) со вводом в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Гаджеты

Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
3DNews 16:01
Политика

Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.
Московский Комсомолец 14:58
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 13:12
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 09:54
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС вчера в 06:26
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 14:30
Футбол

Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Спорт-Экспресс 14:12
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Шоу-бизнес

Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
Рамблер 13:38
Энергетика

Эр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти

Эр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти Страны ОПЕК+, как и предполагалось, договорились с 2020 года сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Коммерсантъ 13:31
Наука

Ученые создали модель, помогающую лучше понять тектонические процессы

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны и Института Вейцмана создали модель скольжения между двумя телами.
Anonsens 15:48
Происшествия

Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД»

По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.
Росбалт 08:36
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Daily Storm вчера в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное