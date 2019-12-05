с чего всё началось

Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР. Правительственный законопроект прошёл второе чтение. В настоящее время величина МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Экономика Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.

Экономика Солнечные станции нагрузят рынок равномерно Весной 2020 года правительство может провести дополнительный отбор проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) со вводом в 2024 году.

Политика Зеленский высказался о продлении закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" сообщил, что закон об особом статусе Донбассе действует до 31 декабря.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Общество Ангела Меркель впервые посетила Освенцим Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Шоу-бизнес Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.

Энергетика Эр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти Эр-Рияд возьмет основную тяжесть нового сокращения добычи нефти Страны ОПЕК+, как и предполагалось, договорились с 2020 года сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Происшествия Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД» По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.