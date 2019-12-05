Экономика
Общественное телевидение РоссииГосдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР. Правительственный законопроект прошёл второе чтение. В настоящее время величина МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.
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с чего всё началось
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газетавчера в 05:53
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Законопроект об увеличении МРОТ до 12 тыс. руб. с 2020 г. прошел в Госдуме второе чтение
Агентство Москвавчера в 05:26
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